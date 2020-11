Ungarn ringt Island nieder und trifft bei der EM auf Deutschland – Gulacsi: "Riesiger Feiertag"

Mit einer späten Aufholjagd gegen Island hat sich Ungarn das letzte verbliebene Ticket der deutschen Gruppe bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr gesichert. Die Mannschaft konnte den Isländern die Qualifikation durch Tore von Loic Nego (88.) und Dominik Szoboszlai (90.+2) doch entreißen und das Spiel mit 2:1 für sich entscheiden. In der Gruppe F sind die Ungarn damit der Gegner von Deutschland. Das mit einigen Bundesliga-Legionären gespickte Team trifft beim Turnier auch auf Frankreich und Portugal - und hat damit eine echte Todesgruppe erwischt.

Den Spielern war das nach dem Triumph allerdings egal - die Freude über den Sprung zur EM war zu übermächtig. "Wir hatten die ganze Woche im Kopf, dass wir zu Hause bei einer Europameisterschaft spielen können. Dies wird nicht vielen Spielern gegeben", sagte Leipzig-Torwart Peter Gulacsi, der schon in der elften Minute das 0:1 durch Gylfi Sigurdsson hinnehmen musste, als er beim Freistoß des Ex-Hoffenheimers daneben griff. "Ich denke, wir haben es verdient. Es wird ein riesiger Feiertag für Ungarn und ich bin zuversichtlich, dass wir vor Fans spielen können", so Gulacsi weiter. Budapest ist wie auch München einer der Spielorte der wegen der Corona-Krise ins kommende Jahr verlegten EM. Die drei deutschen Spiele finden in München statt.