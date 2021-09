Ungarischer Verband verzichtet vorerst auf Statement zu Rassismus-Vorwurf – FIFA kündigt Maßnahmen an

Der ungarische Fußballverband hat zwar das Verhalten von Fans beim WM-Qualifikationsspiel am Donnerstagabend in Budapest gegen England (0:4) verurteilt, ist aber mit keinem Wort auf die mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen die englischen Nationalspieler Jude Bellingham und Raheem Sterling eingegangen. In einer Verbandsmitteilung am Freitag hieß es, dass man nach den Personen, die "Blendgranaten und Becher" auf das Spielfeld geworfen hätten, suche und sie bei der Polizei anzeigen werde.

