Ungefähr 100.000: Vereine in Niedersachsen verlieren Mitglieder

Zwar habe etwa die Hälfte der Vereine keine Mitglieder verloren, bei der anderen Hälfte seien die Verluste teilweise aber sehr hoch gewesen, sagte Rawe. Beim TK Hannover etwa sank die Mitgliederzahl in der Corona-Pandemie nach Vereinsangaben um knapp 25 Prozent, insgesamt waren es 1750 Aus­trit­te. „Es wären noch mehr gewesen, wären wir nicht so aktiv gewesen, hätten viel verändert und neue Angebote gemacht“, sagte der TKH-Vorsitzende Hajo Ro­sen­brock. Nicht nur bei Kindern und im Fitnessbereich habe der TKH verloren, so Rosenbrock, sondern auch im Bereich des Wettkampfsports: „Die Zwangspause war einfach zu lang.“

„Wir haben ungefähr 100. 000 Mitglieder in den niedersächsischen Sportvereinen verloren, insbesondere im Bereich der Kinder und Jugendlichen“, sagte Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Niedersachsen, bei der Vorstellung des Sportberichts 2020 in Hannover.

Sie will es trotzdem genießen: Luna Thiel ist bei der U23-EM in Tallinn im Dauereinsatz

19 Millionen Euro für Sanierung und Modernisierung von 55 Sportstätten

Rawe lobte mit dem Mi­nis­ter für Inneres und Sport, Boris Pistorius (SPD), das Engagement der Vereine, um den Menschen auch in Zeiten des Lockdowns vielfältige und kreative Bewegungsangebote zu machen. „Die Sportgemeinschaft hat während der sehr schwierigen Phase der Corona-Pandemie Zusammenhalt bewiesen und ihre sportliche und so­zia­le Stärke in den Gemeinwesen vor Ort gezeigt“, sagte Rawe.

Im Jahr 2021 investiert das Land nach Angaben des Sportministers 19 Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung von 55 Sportstätten. Bis März seien 114 Anträge von Kommunen eingegangen, weshalb eine Auswahl darüber getroffen worden sei, wer unterstützt werden könne. Die Förderung ist Teil eines auf vier Jahre angelegten Sportstättensanierungsprogramms in Höhe von insgesamt bis zu 100 Millionen Euro bis 2022.

Fast jede*r Dritte in Niedersachsen in einem Sportverein

„Während dieser beispiellosen Krise ist einmal mehr deutlich geworden, wie enorm wichtig unsere Sportvereine für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sind“, sagte Pistorius. Investitionen in die Sportstätten seien auch deshalb „wichtig und zukunftsweisend“. Rund 2,5 Millionen Menschen, also knapp jede und jeder Dritte, ist in Niedersachsen nach Angaben des Ministeriums in einem der 9400 Sportvereine organisiert.

„Eine gewisse Vereinstreue ist da. Aber es liegt die große Aufgabe vor uns, die Anzahl der verlorenen Mitglieder wieder zurückzugewinnen und am besten noch mehr“, betonte Rosenbrock, „auf dem Weg dahin ist jede Hilfe willkommen.“