Bericht: Ungeimpfter Bayern-Star Joshua Kimmich positiv auf Corona getestet

Kimmich befindet sich aktuell wie Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne. Erst am Mittwoch machte der FCB die Corona-Infektion von Choupo-Moting öffentlich. Musiala und Gnabry haben sich laut Bundestrainer Hansi Flick mittlerweile impfen lassen.

Sollte Kimmich positiv getestet worden sein, würde der Mittelfeld-Chef der Bayern auch im Topspiel gegen Borussia Dortmund am übernächsten Wochenende fehlen. Als Ungeimpfter müsse Kimmich 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben. Auch eine Corona-Impfung, zu der Kimmich laut Flick zuletzt tendiert haben soll , würde sich mit einer Infektion vorerst erledigen: Kimmich würde nach überstandener Corona-Erkrankung als genesen gelten.

Flick hatte Kimmich am Mittwochnachmittag noch in Schutz genommen: "Ich glaube nicht, dass er dafür verantwortlich ist, dass wir so hohe Infektionszahlen haben“, sagte der DFB-Coach während einer Medienrunde. Er berichtete auch von einem persönlichen Gespräch, in dem der Bayern-Profi zumindest die "Tendenz" zur Corona-Impfung gezeigt habe. Er denke, "dass es auch in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt", sagte Flick. "Ich gehe mal davon aus, ja, es ist in Zukunft auch nichts anderes mehr möglich, denke ich mal." Außer, wenn er jetzt als genesen gilt ...