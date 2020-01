Ungeschlagener Champion! SV Tülau/Voitze gewinnt den kleinen Germanen Cup

Schon einen Tag vor dem großen Germanen-Cup am Sonntag war die Rühener Sporthalle prall gefüllt - beim kleinen Turnier haben sich Klubs aus dem Kreis-Spielbetrieb duelliert. Von den zahlreichen Zuschauern durften die Fans der Tülauer am häufigsten jubeln, denn ihre Schützlinge lieferten eine bärenstarke Leistung ab.

Wie auch die Brechtorfer in Gruppe A und die Ohretaler in Gruppe B marschierte das Team von Trainer Werner Vodde in Gruppe C zunächst ohne Punktverlust durch die Vorrunde.