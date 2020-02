Ungewöhnliche Maßnahme: Interview-Verbot für BVB-Talent Erling Haaland in Norwegen

Der Hyp ist nicht mehr aufzuhalten - oder doch? Der norwegische Verband versucht jedenfalls den entstanden Rummel um den neuen Senkrechtstarter Erling Haaland einzudämmen. Nach seinen sieben Toren in den ersten drei Spielen für Borussia Dortmund darf das BVB-Talent in der norwegischen Nationalmannschaft keine Interview mehr geben.

Wenn Haaland rund um die Play-off-Spiele um die EM-Teilnahme gegen Serbien bei der norwegischen Nationalmannschaft weilt, wird er keine Interview geben dürfen. Das kündigte, der Verband NFF nun an. " Erling spricht am liebsten mit seinen Füßen ", sagte Norwegens Pressechef Svein Graff gegenüber der Zeitung Verdens Gang.

Ibrahimovic als Vorbild: Darum gibt es ein Interview-Verbot für Haaland

Weil Haaland "einer der heißesten Stürmer in Europa" sei, bekäme er auch Anfragen von Talkshows oder Unterhaltungssendungen - nicht nur von Sportmedien. Um den Hype um das BVB-Talent ein wenig einzudämmen, soll Haaland vor der Partie gegen Serbien am 26. März in Oslo nur auf einer Pressekonferenz sprechen, an der auch Trainer Lars Lagerbäck teilnehmen wird. Dies würde gemacht, um die Pflichten gegenüber der TV-Rechteinhaber zu erfüllen, teilte der Verband mit.