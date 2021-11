"Unglaublich beeindruckend": Tennis-Superstar Djokovic adelt Haaland und will BVB-Stürmer treffen

Sie gehören zu den besten ihres Fachs: Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist von Fußball-Topstürmer Erling Haaland begeistert. "Er ist unglaublich beeindruckend", schwärmte der 34 Jahre alte Serbe am Mittwoch in Turin beim Tennis-Saisonfinale. Der 21 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund sei "definitiv einer der besten jungen Spieler" in den vergangenen Jahrzehnten. "Mir gefällt sein Selbstvertrauen. Ich mag seine Arbeitsmoral", sagte Djokovic. Anzeige

Nun soll ein Treffen folgen: "Wir haben ein bisschen am Telefon geredet. Ich habe keine Chance bekommen, ihn zu treffen, aber hoffentlich kann ich ihn bald treffen und vielleicht auch ein bisschen Fußball und Tennis spielen", so der "Djoker" weiter. In Turin kämpft der Superstar aktuell um die Krone bei den ATP-Finals der acht besten Tennisspieler der Welt. Djokovic, der wie Rafael Nadal und Roger Federer 20 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, gilt als klarer Favorit.