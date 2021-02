"Unglaublicher Mensch": Frankfurt-Trainer Hütter plädiert für Vertragsverlängerung mit Hasebe

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat sich für eine Vertragsverlängerung mit dem schon 37 Jahre alten Makoto Hasebe ausgesprochen. Der Japaner sei nicht nur auf dem Platz ein Vorbild, sagte der Coach des Bundesligisten am Samstag beim TV-Sender Sky. "Wer mit 37 noch drei Spiele in der Woche auf der sechs spielt, kann auch noch eine Saison dranhängen", erklärte der Trainer. Hasebe, der mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister wurde, spielt seit 2014 für Frankfurt.

Hasebe selbst würde gerne über die Saison hinaus für Frankfurt auflaufen. "Ich bin da sehr ruhig. Ja, ich würde gerne bei dieser Eintracht weiterspielen. Aber ich möchte auch keinen Druck machen. Wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen", sagte der 37-Jährige in einem Interview mit der Sport Bild. Frankfurt habe sich sportlich und wirtschaftlich stark entwickelt. "Fußballerisch ist das jetzt die beste Mannschaft, in der ich je gespielt habe."