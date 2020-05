"Unglaublicher" Schweinsteiger: Uli Hoeneß spricht über emotionalen Moment im Gefängnis

Der Gewinn der Weltmeisterschaft ist für jeden Fußballer DAS Karriere-Highlight. In dieser Stunde des Triumphs an andere zu denken, erfordert einen ganz besonderen Charakter - und diesen hat Bastian Schweinsteiger laut Uli Hoeneß in der Nacht des WM-Sieges 2014 an den Tag gelegt - und den heutigen Ehrenpräsidenten des FC Bayern tief beeindruckt.

Hoeneß war nach einer Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe 2014 vom Landgericht München II zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, erlebte den WM-Sieg der DFB-Elf in seiner Zelle. Weit nach Mitternacht sendete Schweinsteiger eine Botschaft an Hoeneß in einem TV-Interview in der ARD: "Ein ganz spezieller Gruß an einen Mann, ohne den wären wir alle nicht hier. Das ist Uli Hoeneß. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir glauben daran, dass alles gut wird und wir unterstützen Sie sehr. Vielen Dank."

Ein emotionaler Moment für Hoeneß, wie er in der Dokumentation "Schw31ns7eiger: Memories - von Anfang bis Legende" (ab dem 5. Juni bei Amazon Prime zu sehen) nun verriet: "Da hat es mich vom Bett rausgehauen, weil es eines meiner eindrücklichsten Erlebnisse war, das ich je gehabt habe", sagte der 68-Jährige. "Kommt der in diesem Moment auf diese Idee, das war puh, unglaublich." Unter dem Manager und späteren Präsidenten Hoeneß machte Schweinsteiger, heute TV-Experte in der ARD, beim FCB seine ersten Schritte und entwickelte sich in 500 Pflichtspielen für den Rekordmeister zu einem der wichtigsten deutschen Fußballer.

Bastian Schweinsteiger: Seine Karriere in Bildern Bastian Schweinsteiger ist einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Der Mittelfeldspieler hatte unter anderem großen Anteil am Weltmeistertitel 2014. Der SPORTBUZZER blickt zurück auf seine Karriere. ©

Uli Hoeneß: "Möchte Zeit im Gefängnis nicht missen"