"Unglaubliches Potenzial": Nagelsmann schwärmt von Bayern-Youngster Musiala - Matthäus beeindruckt

In der 61. Minute brandete bei der Auswechslung eines Bayern-Stars großer Applaus in der Allianz Arena auf, fast alle 25.000 Zuschauer in München erhoben sich von ihren Plätzen, um Beifall für einen der besten Akteure im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC (5:0) zu spenden: Jamal Musiala lieferte in seinem erst 30. Bundesliga-Einsatz für den FCB eine reife Leistung ab. Der 18-Jährige überragte auf der linken Außenposition als Ballverteiler und pfeilschneller Angreifer. Dass er in der 49. Minute sein zehntes Pflichtspiel-Tor erzielte, war die Krönung einer Top-Leistung. "Er hat ein unglaubliches Potenzial. Das ist schon außergewöhnlich", schwärmte Trainer Julian Nagelsmann nach Abpfiff bei Sky und setzte zu einer Lobeshymne für den fünfmaligen Nationalspieler an.

