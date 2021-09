Ungleiches Duell: Lok Leipzig bei gebeutelten Meuselwitzern zu Gast

Leipzig. Nachholspiele, ein enger Terminplan und ein aufgrund weniger Partien zweistelliger Tabellenplatz: Kurzfristig sah es so aus, als würde dem 1. FC Lok Leipzig ein ungemütlicher Herbst bevorstehen. Doch die Mannschaft von Almedin Civa belehrte Skeptiker eines Besseren, holte in der vergangenen englischen Woche sieben Zähler und klettert so kontinuierlich nach oben.

