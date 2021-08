"Unheimlich glücklich, über erstes Tor": Stimmen zu Dynamo Dresdens Remis gegen HSV

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Christoph Daferner (Dynamo Dresden): "Das war heute ein hartes Stück Arbeit, wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen und mussten uns dann erst mal reinkämpfen. Wenn du in Hamburg 0:1 in Rückstand gerätst, wird es natürlich sehr schwer. Am Ende noch mit einem 1:1 hier raus zu gehen, ist natürlich top! Es hat heute nicht alles funktioniert, aber wir haben trotzdem alles reingeworfen, gekämpft und uns am Ende belohnt. Für Tim freut es mich auch, er wollte letztes Jahr schon immer ein Eckballtor schießen. Heute in Hamburg ist es natürlich noch besonderer, dass er da sein erstes Tor schießt." ©