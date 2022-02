Uni-Riesen zurück im Spielbetrieb: Leipziger müssen zahlreiche Spiele nachholen

Leipzig. Drei Wochen nachdem die Uni-Riesen nach langer Corona-Pause wieder das Training aufgenommen haben, steht nun auch die erste Partie des Jahres für die Leipziger Basketballer an. Am Sonnabend geht es für den Regionalligisten ab 14 Uhr in der heimischen Brüderhalle gegen GGZ Basket Zwickau.

