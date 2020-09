Unicorns werden bei eigenem Beachhandball-Turnier Dritter: "Alle waren sehr diszipliniert"

Anzeige

Die Musik ist fast so laut wie gewohnt gewesen, von Partystimmung konnte in Herrenhausen aber keine Rede sein. Das Blitz-Beachhandball-Turnier der Beach Unicorns Hannover ist unter strengen Corona-Hygienebedingungen auf nur einem Feld über die Bühne gegangen. Aber immerhin haben sie gespielt, die deutschen Vizemeisterinnen. Es war erst ihr zweites Turnier in diesem Jahr – und zugleich wohl das letzte. Das aber hat Trainer Dennis Glaser überraschende Erkenntnisse gebracht. Und den Unicorns Platz drei im Feld von fünf Mannschaften. „Alles hat gut funktioniert, alle waren sehr diszipliniert, wir sind zufrieden“, sagte Glaser. Nur 50 Zu­schau­er waren zugelassen. Dass Handball im Sand trotz der schwierigen Bedingungen eine aufstrebende Sportart ist, zeigte sich un­er­war­tet im Team der Sandmöpse Neerstedt. Die hatten einige Bundesligaspielerinnen vom Buxtehuder SV dabei, unter anderem die überragende Liv Süchting. Offenbar zieht es zunehmend Hallenexperten in den Sand, so ist es auch bei den Männern. Die Konkurrenz wächst.

Stefanie Fedderke (Mitte) versucht sich mit einem Trickwurf aus der Drehung. © Debbie Jayne Kinsey

Unicorns auf Augenhöhe Dem Niveau dieses Turniers tat das jedenfalls gut, es gab reichlich Applaus von den vereinzelt sitzenden Besuchern. Gegen die Sandmöpse sah es für die ersatzgeschwächten Unicorns zunächst gut aus. Sie erreichten in der ersten Hälfte (gewertet werden beim Beachhandball beide Halbzeiten) das Golden Goal, vergaben dann jedoch einen Strafwurf und kassierten im Gegenstoß das Tor. „Schon sehr unglücklich“, stellte Glaser fest. Die zweite Hälfte ging an die Sandmöpse. Ähnlich knapp war es bei der Niederlage der Gastgeberinnen gegen das Strandgeflüster aus Minden, den aktuellen Meister, der am Ende auf Rang zwei landete. „Wir waren aber in beiden Partien auf Augenhöhe, hätten jeweils den Shootout erreichen können“, betonte Glaser. Für diese Saison hatten sich die Unicorns vorgenommen, ihr Spiel variabler und attraktiver zu machen. „Das ist zwar gelungen, aber dadurch sind auch wieder mehr Fehler aufgetaucht. Die wollen wir abstellen und daraus gestärkt hervorgehen“, betonte der Coach.

Keine Turniere mehr in diesem Jahr In diesem Jahr wird das aber wohl nichts mehr. Beachturniere wird es in Deutschland nicht mehr geben, die Unicorns stellen das Training beim MTV ein. Die Spielerinnen üben schon wieder in der Halle bei ihren Klubs. Möglich wären noch Wettbewerbe in der Halle in den Niederlanden oder Tschechien. „Aber wer weiß schon, ob daraus etwas wird“, sagte Glaser. Nur zwei Turniere im Spätsommer, deutsche Meisterschaft abgesagt – ist es ein verlorenes Jahr gewesen für die erst 2017 ins Leben gerufenen Unicorns? „Nein, aber wir waren in unseren Möglichkeiten natürlich gehemmt“, so Glaser. „Gerade, wenn es darum ging, neue Spielerinnen für unseren Sport zu begeistern.“ Erst im Juni konnten die Unicorns das Training mit strikten Abstandsvorschriften aufnehmen.

In den Sand gelegt: Das Team der Beach Unicorns hat Spaß. © Debbie Jayne Kinsey