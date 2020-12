Nach Union, Hoffenheim und Co. - diese Bundesligisten könnten im DFB-Pokal noch früh scheitern

Mit Frust-Erlebnissen gehen Union Berlin und die TSG 1899 Hoffenheim in die kurze Weihnachtspause. Das Aus im DFB-Pokal gegen unterklassige Kontrahenten hatten die beiden Bundesligisten wohl kaum eingeplant. Dagegen überraschte die 0:3-Niederlage des FC Augsburg gegen RB Leipzig nicht. Nach dem Aus von Hertha BSC und Arminia Bielefeld in Runde eins fehlen fünf Erstliga-Klubs im Achtelfinale. Am Mittwoch geht es dann in sechs weiteren Spielen um den Einzug in die nächste Runde - mit der Beteiligung von vier Bundesligisten. Anzeige

Vorbei ist es mit dem Traum vom Endspiel in der eigenen Stadt für den 1. FC Union. Die Berliner ließen sich vom SC Paderborn beim 2:3 überrumpeln. "Wir haben es einfach nicht hinbekommen", stellte Trainer Urs Fischer fest, nachdem die bislang so glänzende Saisonbilanz der Köpenicker eine unnötige Delle bekommen hatte. Angesäuert war auch Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß nach einem Krimi mit 18 Elfmetern gegen die SpVgg Greuther Fürth. "Das ist an Dramaturgie nicht mehr zu überbieten", sagte Hoeneß nach dem 6:7 im Elfmeterschießen, bei dem sein Team leichtfertig den Sieg vergab.

Mit Augsburg erwischte es in der zweiten Runde bereits den fünften Bundesligisten. Doch das war gegen Leipzig (0:3) keine große Überraschung. "Wir sind sehr glücklich, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Das war ein sehr guter Jahresabschluss", resümierte RB-Trainer Julian Nagelsmann. "Unheimlich schnell und präzise" hätten die Leipziger kombiniert, befand FCA-Coach Heiko Herrlich. "Das Beste war nach der Halbzeit, dass wir nur 0:1 zurücklagen."

Hertha und Bielefeld scheitern früh

Gar nicht erst in die zweite Runde schafften es mit Hertha BSC und Arminia Bielefeld zwei Bundesliga-Klubs. Der Aufsteiger aus Ostwestfalen verlor beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen mit 0:1 (0:1). Hertha scheiterte bereits drei Tage vorher durch eine kuriose 4:5-Niederlage beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig in der ersten Runde. Und jetzt droht am Mittwochabend vier weiteren Bundesliga-Teams ein früher Pokal-Aus.