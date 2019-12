Union Berlin gegen 1. FC Köln live im TV und Online-Stream sehen

Das Aufsteigerduell hat es in sich - denn der 1. FC Köln mit seinem neuen Trainer Markus Gisdol braucht im Tabellenkeller dringend Zähler. Ein Erfolg bei Erstliga-Neuling Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker ) könnte Abhilfe verschaffen und für den ersten Gisdol-Sieg sorgen.

Nunmehr sieben Partien ohne Sieg sind das Abbild der Kölner Krise, die letztlich in der Entlassung von Trainer Achim Beierlorzer mündete. Bisher blieb die Wirkung des Übungsleiter-Wechsels jedoch weitestgehend aus. Immerhin sammelte Markus Gisdol mit seiner Mannschaft am zurückliegenden Spieltag gegen den FC Augsburg (1:1) seinen ersten Zähler und zog anschließend gegenüber dem Express ein positives Resümee: "Wenn wir das Tor früher machen, können es auch drei Punkte werden. Aber in so einer Situation musst du auch mal mit einem Punkt zufrieden sein - und das sind wir auch." Zur Freude über den Punktgewinn gibt es allen Grund. Denn erstmals nach fünf Pflichtspielpleiten in Serie gingen die Rheinländer nicht als Verlierer vom Platz.