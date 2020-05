Quarantäne-Trainingslager in Sportschule: Union Berlin schwitzt in Barsinghausen

Für Union Berlin geht es in der Bundesliga am 17. Mai (18 Uhr) gegen den FC Bayern München weiter. Das von der DFL entwickelte Hygienekonzept zum Re-Start von Deutschlands Profiligen schreibt vor, dass sich jede Mannschaft eine Woche vor dem ersten Spiel in eine gemeinsame Quarantäne begeben muss.

"Wir dachten, dass wir uns so vorbereiten, wie wir es bisher immer gemacht haben - ein bisschen weiter weg. Wir sind dort unter uns."

Am Samstag reisten die Berliner mit dem Bus an, Sonntag stand bereits die erste Trainingseinheit auf dem Programm. "Wir dachten, dass wir uns so vorbereiten, wie wir es bisher immer gemacht haben – ein bisschen weiter weg. Wir sind dort unter uns", so Ruhnert. Bis nächsten Freitag bleibt der Hauptstadtclub in Barsinghausen, dann folgt die Reise zurück nach Berlin. Im Anschluss wird das von der DFL verordnete Quarantäne-Trainingslager in einem Köpenicker Hotel fortgesetzt, ehe es am Sonntag gegen die Bayern geht.