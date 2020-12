Union Berlin gegen Bayern München live im TV und im Online-Stream sehen

Da helfe nur eins, um die Münchner zu ärgern und sogar erstmals gegen den Rekordchampion zu punkten. Sein Team müsse „gewisse Phasen überstehen“, in denen der Favorit für größeren Druck sorgt, erklärte der Union-Chefcoach am Donnerstag mit Blick auf die Partie im durch die Corona-Pandemie wieder leeren Stadion An der Alten Försterei: „Trotzdem dürfen wir den Mut nicht verlieren, uns aus diesen Drucksituationen zu befreien und nach vorn zu spielen.“ In der Vorsaison hatten sich die Eisernen als Aufsteiger gegen Bayern zwei Mal gut verkauft, aber 1:2 und 0:2 verloren.