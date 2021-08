Union Berlin bei Conference-League-Debüt gegen Kuopio PS oder FK Astana

Der 1. FC Union Berlin trifft bei seinem Debüt in der neu eingeführten Europa Conference League auf Kuopio PS oder den FC Astana. Das ergab die Auslosung der Playoffs am Montag in Nyon/Schweiz. Ob am Ende die Finnen oder die Kasachen auf die Köpenicker warten, entscheidet sich am 5. und 12. August. Dann treffen die beiden Teams in der dritten Qualifikationsrunde aufeinander. Das folgende Duell mit Union steigt dann am 19. und 26. August. Der deutsche Hauptstadtklub muss erst auswärts ran.

