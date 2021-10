Union Berlin bei Feyenoord klar unterlegen - verdiente 1:3-Niederlage

Nach etwas mehr als 90 Minuten war die Ernüchterung im Berliner Lager groß. 1:3 (1:2) verlor der 1. FC Union Berlin am dritten Spieltag der Conference League in Rotterdam bei einer deutlich spielstärkeren Feyenoord-Elf. Offensiv brachten die Gäste kaum etwas zustande, defensiv präsentierten sich die Köpenicker äußerst fehleranfällig. Den Berliner Ehrentreffer vor über 40.000 Fans erzielte Taiwo Awoniyi (35. Minute), für Feyenoord trafen Alireza Jahanbakhsh (11.), Bryan Linssen (29.) und der beste Spieler des Abends, Luis Sinisterra (76.). Anzeige

Unions Trainer Urs Fischer hatte seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 2:0-Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg auf vier Positionen verändert. Innenverteidiger Timo Baumgartl kam für den positiv auf das Coronavirus getesteten Marvin Friedrich zum Einsatz, Kapitän Christopher Trimmel, Kevin Möhwald und Tymoteusz Puchacz ersetzten Julian Ryerson, Niko Gießelmann und Genki Haraguchi.

Union fordert Elfmeter

Das Duell begann mit viel Lärm, sowohl auf wie neben dem Platz. Während auf den Rängen Böller gezündet wurden, hallten nach acht Minuten Protestrufe der Berliner über den Rasen. Taiwo Awoniyi war elfmeterreif von Feyenoord-Verteidiger Gernot Trauner zu Fall gebracht worden, Schiedsrichter Giorgi Kruashvili (Georgien) ließ weiterspielen. Statt die Chance aufs Führungstor zu erhalten, lagen die Berliner kurz darauf 0:1 hinten. Der starke Flügelspieler Luis Sinisterra, Feyenoords bester Mann an diesem Europapokal-Abend, tanzte den bemitleidenswerten Paul Jaeckel aus, ließ Trimmel ins Leere grätschen und bediente im Strafraum Gus Til, der den Ball nochmal an Alizera Jahanbakhsh weitergab. Der Stürmer, am langen Pfosten lauernd, durfte locker einschieben.

Feyenoord verdiente sich die Führung in der Folge. Der Ball lief besser durch die Reihen der Rotterdamer, während Union kaum Ideen hatte. Lediglich Max Kruse, ansonsten selten in Aktion, versuchte es mal mit einem Steilpass auf den startenden Möhwald - der Ball geriet etwas zu lang. Nach knapp einer halben Stunde patzte dann Unions Robin Knoche schwer. Einen lang geschlagenen Ball schätzte der Abwehrchef falsch ein, Bryan Linsen schubste dazu noch leicht - prompt stand Feyenoords Angreifer frei vor Union-Torwart Andreas Luthe und vollstreckte sicher.

Überhaupt wirkte die Union-Defensive, Knoche voran, selten stabil, auch Jaeckel, Baumgartl, Trimmel und Puchacz fehlte die Klarheit in den Zweikämpfen und im Passspiel. Die 2400 mitgereisten Berliner Fans sangen trotzdem vergüngt, und nach 35 Minuten jubelten sie sogar: Taiwo Awoniyi - wer auch sonst? - beförderte eine Flanke von Trimmel per Kopf zum Anschlusstor ins Feyenoord-Gehäuse. In der Nachspielzeit traf Grischa Prömel aus spitzem Winkel das Außennetz, die Pausenführung für die Gastgeber, die weitere hochkarätige Chancen hatten, ging aber in Ordnung.

Nach der Pause fanden die Berliner kaum besser ins Spiel. Fischer war um Impulse bemüht, schickte nach etwas über einer Stunde Sheraldo Becker und Kevin Behrens (für Kruse und Awoniyi) auf den Platz, später kamen auch noch Andreas Voglsammer, Cedric Teuchert und Niko Gießelmann. Durchschlagskraft aber entwickelten die Berliner an diesem Abend keine mehr, Feyenoord blieb das bessere Team. Allen voran Sinisterra versprühte Spielfreude, weshalb sein Tor zum 3:1 in der 76. Minute den Spielverlauf gut wiedergab. In der Nachspielzeit verpasste Feyenoord gleich mehrfach das 4:1, nachdem Jaeckel den Ball leichtfertig verloren hatte.



Noch ärgerlicher als die Niederlage waren die unschönen Umstände, die sie begleiteten: Am Mittwochabend war Unions offizielle Delegation in Rotterdam tätlich angegriffen worden. „Zum Glück gab es keine ernsthaften Verletzungen. Mit sowas rechnet man nicht. Es waren ja auch rund ein Drittel Frauen und auch ältere Personen darunter“, sagte Union-Pressesprecher Christian Arbeit am Donnerstagmorgen. Zuerst hatte der „Berliner Kurier“ darüber berichtet.