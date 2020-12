Union Berlin gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Union Berlin und Borussia Dortmund eröffnen am Freitagabend (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) den 13. Bundesliga-Spieltag. Die gastgebenden Berliner nehmen die Erinnerung an den beeindruckende 3:1-Sieg in der Vorsaison als Zusatzmotivation mit in das Geisterspiel gegen Champions-League-Achtelfinalist BVB. Es war der erste Bundesliga-Sieg für die "Eisernen" überhaupt. "Das hilft dir ein bisschen. Aber es ist eine neue Situation, eine neue Meisterschaft", betonte Union-Coach Urs Fischer.

