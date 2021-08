Union-Doppelpacker Awoniyi mahnt nach Torfestival gegen Kuopio: "Müssen es in Berlin zu Ende bringen"

Arm in Arm hüpften die Spieler von Union Berlin vor ihren Fans und feierten ausgelassen ihre erste Europa-Party. Mit dem Premieren-Auswärtssieg im Europacup haben die Eisernen den Einzug in die Gruppenphase der Conference League fast schon perfekt gemacht. Frenetisch gefeiert von einigen hundert nach Finnland mitgereisten Anhängern fertigte Union am Donnerstagabend Kuopio PS im Olympiastadion von Helsinki im Playoff-Hinspiel des neuen Wettbewerbs mit 4:0 (3:0) ab.

Auch Kapitän Christopher Trimmel wollte sich ob des eindeutigen Ergebnisses nicht zu früh freuen. "Sie werden auf jeden Fall alles nach vorne werfen, alles riskieren, sicher mutiger spielen. Von daher sind wir gewarnt", meinte der Österreicher mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Doch der 34-Jährige freute sich natürlich auch über die überzeugende Leistung seiner Mannschaft. "4:0 ist eindeutig, aber es war schon anstrengend. Ich glaube, wir haben viel aufgewendet, speziell in der ersten Halbzeit haben wir viel richtig gemacht und den Ball laufen lassen, die Chancen genutzt. Man muss auch sagen, wir waren sehr konsequent vor der Hütte", sagte Trimmel.

In der zweiten Hälfte kamen die Finnen besser ins Spiel, was er auch auf die eigene Spielweise zurückführte. "Die zweite Halbzeit war, das ist auch glaube ich ganz normal, ein Stück defensiver. Sie waren auch mutiger. Trotzdem haben wir alles gut wegverteidigt und das vierte Tor gemacht. Ich glaube, das war sehr gut für uns. Und es war eine super Stimmung im Stadion, danke an die Fans, das war wieder hervorragend. Von daher war es ein gelungener Auftakt in die Playoffs", meinte der österreichische EM-Fahrer.