Vor dem Derby bei Hertha: Wie sich Union Berlin zur festen Bundesliga-Größe etabliert

Auch vor dem Hauptstadtderby, das den von Fischer trainierten 1. FC Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zu Hertha BSC ins Olympiastadion führt, hat der Coach ein Antwortprogramm abgespult, das keine Abendunterhaltung füllen würde. "Ein spezielles Spiel" sei das Derby, mit einer "gesunden Rivalität". Die Worte purzelten so gleichgültig aus seinem Mund, als stünde ein Benefizspiel gegen den Buxtehuder SV an. Und vielleicht ist just dies auch das Erfolgsgeheimnis des 1. FC Union, der mit maximaler Sachlichkeit die maximale Leistung abruft.