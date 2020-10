Union Berlin feiert ersten Saisonsieg: Kruse und Co. verderben Lichte-Einstand bei Mainz 05

Starkes Startelf-Debüt von Max Kruse - bitterer Einstand von Jan-Moritz Lichte als neuer Mainz-Trainer: Union Berlin hat sich im Freitagabendspiel der Bundesliga deutlich gegen den 1. FSV Mainz 05 durchgesetzt und damit den ersten Saisonsieg vor 4500 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei gefeiert. Kruse (13. Minute), Marcus Ingvartsen (49.), Marvin Friedrich (63.) und Joel Pohjanpalo (64), der erst kürzlich von Leverkusen ausgeliehen wurde, erzielten die Treffer beim deutlichen 4:0-Sieg der Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Auf seinen Gegenüber, Jan-Moritz Lichte, der unter der Woche die Nachfolge des entlassenen Achim Beierlorzer angetreten hatte, wartet nach einer schwachen Leistung seines Teams dagegen noch viel Arbeit.

Während Union Berlin nach dem höchsten Sieg in der Bundesliga-Geschichte des Vereins (Debüt-Saison 2019/2020) zumindest für eine Nacht in der Bundesliga-Tabelle auf Platz drei springt, bleibt Mainz mit null Punkten aus drei Spielen Tabellen-Vorletzter und kann am Samstagabend, sollte Schalke 04 bei RB Leipzig punkten, noch auf den letzten Platz abrutschen.

Lichte verzichtete in seiner ersten Startelf als Mainzer Cheftrainer wie zuvor Beierlorzer auf Stürmer Adam Szalai. Dessen Suspendierung hatte in der vergangenen Woche für einen Trainings-Boykott der 05er-Profis gesorgt, Der 40-Jährige veränderte sein Team im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am 2. Spieltag auf drei Positionen. Für den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Ridle Baku, den gesperrten Moussa Niakhaté und Barreiro Martins rückten Philipp Mwene, Alexander Hack und Pierre Kunde Malong ins Team.

Union-Trainer Fischer setzte dagegen erstmals auf Neuzugang Max Kruse in seiner Anfangs-Formation. Kruse hatte in den vergangenen Wochen an einer Fußverletzung laboriert und kam nur zu Joker-Einsätzen.

Kruse bedankte sich auch gegen Mainz direkt für das Vertrauen. In der 13. Minute nutzte der 32 Jahre alte Ex-Nationalspieler eine perfekte Flanke von Sheraldo Becker, die der am zweiten Pfosten lauernde Kruse zum 1:0 verwandelte. Es war der erste Pflichtspieltreffer des von Fenerbahce Istanbul nach Berlin gewechselten Profis. Generell legte Union, eine Woche nach dem Punktgewinn gegen Borussia Mönchengladbach (1:1), ein starkes Spiel hin. Nach dem Kruse-Treffer hatten die Berliner die Begegnung im Griff, Mainz kam offensiv überhaupt nicht zur Geltung.

