Der FC Bayern München will optimal in die Bundesliga starten. Am Sonntag (18 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) ist das Team von Hansi Flick bei Union Berlin gefordert. Alles wird anders sein, wenn der Tabellenführer beim Aufsteiger in eine "Power-Saison" startet, wie der 55-jährige Bayern-Coach die ausstehenden neun Geister-Spieltage in der Bundesliga titulierte.