Im ersten Freitagabend-Spiel der Bundesliga nach dem Becherwurf-Skandal kommt es zu einem Duell zweier Europacup-Aspiranten. Union Berlin empfängt den 1. FC Köln (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) . Nach einer guten Hinrunde ließen die Köpenicker zuletzt etwas Federn. Die 0:4-Pleite beim Rekordmeister FC Bayern München , war bereits das dritte sieglose Spiel in Folge. Der Tabellenneunte droht mehr und mehr den Anschluss an die europäischen Plätze zu verlieren. Mit aktuell 38 Zählern liegt Union bereits sechs Punkte hinter der TSG Hoffenheim, die aktuell Conference-League-Platz sechs belegt. Viel wichtiger für Union: Die "Eisernen" wollen mit einem Sieg ihr erstes Saisonziel erreichen und die 40-Punkte-Marke knacken.

Ein Stück näher an der ersten Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb seit der Saison 2017/2018 ist indes der 1. FC Köln. Die Domstädter liegen als Tabellen-Siebter nur vier Zähler hinter Hoffenheim. Das Team von Trainer Steffen Baumgart spielt eine starke Saison, konnte am vergangenen Spieltag sogar Meisterschafts-Kandidat Borussia Dortmund ein 1:1 abtrotzen. Gelingt der nächste Erfolg? Der Köln-Coach, der es zwischen 2002 und 2004 als Spieler bei Union schnell zum Publikumsliebling geschafft hatte, muss auf insgesamt vier Profis verzichten. Kollege Urs Fischer fehlen zwei Spieler, darunter allerdings Stammkeeper Andreas Luthe. Die Partie wird mit über 22 000 Fans an der Alten Försterei unter Vollauslastung des Stadions ausverkauft sein.