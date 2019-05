Union Berlin gegen 1. FC Magdeburg live im TV und Online-Stream schauen

ufstiegsträume oder -ängste? Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kann sich am Sonntag (15.30 Uhr/ SPORTBUZZER-Ticker ) im letzten regulären Heimspiel der Saison gegen den 1. FC Magdeburg eine hervorragende Position für den letzten Spieltag sichern. Mit einem Sieg können die Köpenicker entspannt schauen, wie sich die Konkurrenten SC Paderborn und Hamburger SV im direkten Duell schlagen - und haben einen möglichen Aufstieg weiter selbst in der Hand.

Union Berlin war noch nie so nah an der Bundesliga

Zuletzt schwächelten die Aufstiegsaspiranten allerdings. Am vergangenen Spieltag verloren bis auf den Tabellenersten und feststehenden Aufsteiger 1. FC Köln sieben der Top-Acht-Teams der Liga ihre Spiele. Union hat von den zurückliegenden sieben Spielen nur eins gewonnen und liegt in der Rückrundentabelle auf Position sieben, Hamburg sogar nur auf Rang 16.

Der Tabellenvorletzte Magdeburg scheint derweil ein willkommener Gegner in Berlin zu sein, allerdings ist der FCM ebenfalls zum Siegen verdammt, um womöglich nicht schon am Sonntag direkt abzusteigen. Mit einem Sieg könnte Magdeburg im Fernduell mit dem FC Ingolstadt noch auf das Erreichen der Relegation gegen den Drittliga-Dritten hoffen. «Der Rahmen stimmt. Es ist ein tolles Spiel, was uns am Sonntag erwartet», sagte Union-Trainer Fischer.