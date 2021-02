Union Berlin gegen die TSG Hoffenheim live im TV und Online-Stream sehen

Robin Knoche vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin modifiziert die Vereinsphilosophie bezüglich möglicher Teilnahme am internationalen Geschäft mit den eigenen Erfahrungen. "Wir sind bisher damit gut gefahren, uns auf das nächste Spiel zu fokussieren. Das internationale Geschäft ist absolut kein Thema", sagte der 28 Jahre alte Verteidiger auf einer Online-Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei am Donnerstag. Vor dem 23. Spieltag mit der Heimpartie gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (13.30 Uhr) belegen die Köpenicker mit 33 Punkten den siebten Platz, der eine Teilnahme an der neuen Conference League ermöglichen könnte.

