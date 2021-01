Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Online-Stream sehen

Der 1. FC Union Berlin will seiner Rolle als Schreck der Spitzenteams in der Bundesliga erneut gerecht werden. In den bisherigen Spielen gegen die sieben vor dem Tabellenachten aus Köpenick liegenden Vereine musste sich Union nur beim 1:2 bei RB Leipzig zum Hinrundenabschluss geschlagen geben. Allerdings verloren die Eisernen ihre letzten beiden Begegnungen und wollen diesen Trend nun möglichst stoppen.

Anzeige