Sieg gegen den FC Bayern. Sieg gegen Borussia Dortmund. Zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen. Bei Borussia Mönchengladbach läuft es nach zwischenzeitlichem Stottern wieder rund, die Champions-League-Plätze sind in greifbarer Nähe. Aufgrund der individuellen Klasse im Kader von Trainer Marco Rose kommt diese Entwicklung jedoch nicht unerwartet - dass der nächste der Gegner der Borussia tabellarisch auf Augenhöhe begegnet, ist da schon eher unter der Kategorie Überraschung zu verbuchen. Union Berlin liegt nur drei Punkte und drei Plätze hinter Gladbach, rechnet sich nun auch im direkten Duell am Samstag in der Alten Försterei Chancen aus. Anzeige

Doch was macht die Köpenicker taktisch so stark? Und welche Winkelzüge kann die Borusse entgegensetzen? Im "Matchplan kompakt" schlüpft der ehemalige Bundesliga-Coach Hannes Wolf in die Rolle von Rose, der frühere israelische Nationaltrainer Andreas Herzog übernimmt den Part von Union-Trainer Urs Fischer. Beide geben Einblicke in die Stärken "ihrer" Teams und erklären im Video, was am Samstag zu erwarten ist.

Matchplan kompakt mit Herzog und Wolf: Die Analyse zum Duell zwischen Union Berlin und Gladbach