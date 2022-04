Einen goldenen Teppich werden sie nicht ausrollen im Stadion an der Alten Försterei. Aber die besondere Bedeutung des 100. Bundesliga-Spiels von Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist auch Urs Fischer völlig klar. "Wer hätte das gedacht?", fragte der Trainer der Köpenicker vor dem Jubiläumsspiel der Eisernen gegen die als Absteiger schon feststehende SpVgg Greuther Fürth. Der erstaunliche Siegeszug in die Spitzengruppe des deutschen Fußballs entlockte auch dem so nüchternen Union-Coach noch ein "Toll, toll!". Aber: "Für mich ist entscheidend, was nach dem 34. Spieltag steht."

