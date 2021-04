Bericht: Union Berlin verpflichtet Fürth-Profi Paul Jaeckel – Verteidiger kommt ablösefrei

Der 1. FC Union Berlin spielt in der Bundesliga eine sorgenfreie Saison. Nach dem 1:1 im Hauptstadt-Derby gegen Hertha BSC am Sonntag stehen die Köpenicker auf dem siebten Tabellenplatz. Statt Abstiegssorgen gibt es an der Alten Försterei sogar zarte Europa-Träumereien. Sportchef Oliver Ruhnert plant im Hintergrund unterdessen schon die neue Spielzeit - und hat laut Bild bereits den ersten Transfer unter Dach und Fach gebracht.

Anzeige