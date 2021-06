Union Berlin holt Julius Kade von Dynamo Dresden zurück

Erstligist 1. FC Union , der ihn im Vorjahr zu den Schwarz-Gelben hatte ziehen lassen, weil man in Berlin kaum Einsatzchancen für den 22-Jährigen gesehen hatte, nimmt eine vertraglich zugesicherte Rückkaufoption wahr und überweist eine halbe Million Euro Ablöse an die Sportgemeinschaft. Das berichtete zuerst die Bild-Zeitung.

Kade hat sich in Dresden mit guten Trainingsleistungen und starken Auftritten in der Liga insgesamt 30 Einsätze in der abgelaufenen Saison erkämpft. Drei Tore schoss der gebürtige Berliner, der als lauf- und zweikampfstark gilt. Für ihn lief das Jahr in Dresden viel besser als erhofft, denn mit so viel Spielzeit - 2212 Minuten - hatte er nicht gerechnet. Hätte den ehemaligen U19-Nationalspieler im November nicht eine Coronavirus-Infektion erwischt, wären es vielleicht noch mehr Einsatzminuten geworden. Zudem hatte er Anfang Mai mit einer Muskelverhärtung zu kämpfen. Wenn er fit war, dann konnte Dynamo aber meist auf ihn bauen. Sein Abgang ist ein Verlust, die Ablöse in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aber auch ein echter Gewinn.