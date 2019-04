Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, Bochum und Paderborn

Der HSV will den Abstand zum Zweitliga-Relegationsplatz mit einem ordentlichen Auftritt bei Union Berlin ausbauen. Der SC Paderborn und 1. FC Heidenheim lauern dahinter im direkten Duell auf einen Patzer der Hamburger. Für Erzgebirge Aue geht´s gegen den VfL Bochum um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Verfolgt die Partien am Sonntagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.