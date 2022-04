"Fühlt sich einfach scheiße an": Union Berlin nach Last-Minute-K.o. im Pokal-Halbfinale bedient

Enttäuscht schritten die Spieler von Union Berlin vom Rasen der Leipziger Red Bull Arena. Lange Zeit hatte es für die Köpenicker gut ausgesehen. Der Traum vom DFB-Pokal-Finale in der Heimstätte des Stadt-Rivalen war nach dem Führungstor durch Sheraldo Becker (25.) mindestens bis zur 61. Minute und dem Ausgleich von André Silva per Elfmeter zum Greifen nah. Kurz vor Schluss setzte es dann den endgültigen Tiefschlag für die Köpenicker, als Emil Forsberg zum Leipziger 2:1-Sieg einnickte (90.+2). "Das ist sehr bitter", rang ein konsternierter Union-Verteidiger Robin Knoche in der ARD nach Worten: "So kurz nach Spielende fühlt sich das einfach scheiße an."

