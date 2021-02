Torwart Luthe fällt gegen Schalke aus: Karius vor Startelf-Debüt bei Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin muss im Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 auf Stammtorwart Andreas Luthe verzichten. Der 33-Jährige bestritt bisher alle Spiele von Beginn an, diesmal fehlt er Trainer Urs Fischer aus privaten Gründen. „Er wird sicherlich am Sonnabend nicht zur Verfügung stehen“, sagte der 54 Jahre alte Coach bei einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag.

