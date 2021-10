Union Berlin identifiziert Täter nach Antisemitismus-Vorfall: Bundesweites Stadionverbot und Klubausschluss

"Zudem wurde der identifizierten Person mit sofortiger Wirkung und unbefristet ein Hausverbot für alle Räumlichkeiten und ein Zutrittsverbot für alle Veranstaltungen des Vereins und seiner Gesellschaften erteilt. Ein bundesweites Stadionverbot für den Täter ist seitens des 1. FC Union Berlin beim DFB angemeldet worden", heißt es in einer Mitteilung des Bundesliga-Klubs, der zudem bestätigte, dass es im Block 14 im Oberring des Olympiastadions zu einem antisemitischen Angriff auf eine Gruppe deutscher Fans von Maccabi Haifa gekommen sei.

Union-Präsident Dirk Zingler stellte in dem Zusammenhang klar: "Für Diskriminierung gibt es beim 1. FC Union Berlin keinerlei Toleranz. Wir haben daher alle uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen eingeleitet, um diese Person aus unseren Reihen zu entfernen. Alle uns vorliegenden Informationen haben wir darüber hinaus an das ermittelnde Landeskriminalamt übermittelt." Er dankte zudem "den Unionern, die sich am Abend des Spiels mit den Angegriffenen solidarisiert haben und unseren Fanklubs für die deutliche Positionierung."