Union-Präsident Dirk Zingler: "Dieses Verhalten ist beschämend und nicht tolerierbar"

Er wolle sich bedanken für die Gastfreundschaft, sagte der Journalist also in einem Mix aus Englisch und Hebräisch, man habe sich willkommen gefühlt in Berlin und werde Union in Haifa auch einen tollen Empfang bereiten. Und dann erwähnte der redselige Kollege noch Maccabis 80-jährigen Präsidenten Ya’akov Shachar. Für diesen sei es in Coronavirus-Zeiten die erste Auswärtsreise gewesen, Berlin habe ihn sehr bewegt.