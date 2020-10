Union-Star Max Kruse trotz Tor-Debüt selbstkritisch: "Weiß, dass ich mich noch verbessern kann"

Bei Max Kruse reichte die Kraft am Freitag für 60 Minuten - und in denen hat der neue Stürmer-Star von Union Berlin für viel Wirbel in der Offensive gesorgt. Mit seinem Tor-Comeback in der Bundesliga erzielte er die Führung beim 4:0 gegen Mainz 05. Dennoch sieht Kruse noch Luft nach oben.