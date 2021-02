Bericht: Vertragslaufzeit von Max Kruse bekannt – Ex-Nationalspieler bis 2022 bei Union Berlin

Lange wurde gerätselt, wie lange der Vertrag von Max Kruse beim 1. FC Union Berlin läuft. Der Klub hatte darüber bei der spektakulären Verpflichtung des Ex-Nationalspielers im Sommer zunächst keine Angaben gemacht. Das ist bei den Berlinern grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Nun will indes der Kicker erfahren haben, dass der 32-Jährige sich zunächst für zwei Jahre an die Köpenicker gebunden hat.

Der frühere Bremer, der überragend in die Saison gestartet war und in den ersten zehn Bundesliga-Spielen seiner Mannschaft sechs Tore und fünf Vorlagen gegeben hatte, fehlt seit Anfang Dezember wegen eines Muskelbündelrisses, soll allerdings im Laufe des Monats wieder verfügbar sein. Zuletzt wurde Kruse schmerzlich vermisst, die Berliner schossen in den letzten vier Bundesliga-Spielen lediglich drei Tore und fielen in der Tabelle nach drei sieglosen Spielen auf den achten Platz zurück.