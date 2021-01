Unions Max Kruse giftet gegen Wolfsburgs Wout Weghorst: "Schuster, bleib bei deinen Leisten"

Für dieses Statement gab Max Kruse sogar seine Instagram-Abstinenz auf: "Da ihr lange nichts mehr von mir gehört habt, ist das erste was ich eigentlich sagen will, etwas zum Thema: Schuster, bleib bei deinen Leisten", sagte der Angreifer von Union Berlin am Dienstagnachmittag in seiner Instagram-Story. Es folgte ein Ratschlag an einen Spieler des VfL Wolfsburg, den er zwar nicht namentlich nannte, der aber eindeutig zu identifizieren ist.

Anzeige