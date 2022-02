Union Berlin ohne vier Coronavirus-Ausfälle gegen Borussia Dortmund

Vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund muss der 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/live bei Sky) auf mindestens fünf Spieler verzichten. Neben dem gelbgesperrten Rani Khedira fallen auch Niko Gießelmann, Andreas Voglsammer, Dominique Heintz und Ersatztorwart Jakob Busk aus, alle wurden im Laufe dieser Woche positiv auf das Coronavirus getestet.

Da Fischer durchaus über gute Alternativen für Heintz, Gießelmann und Voglsammer verfügt, wollte er das Thema bei der Pressekonferenz am Freitagmittag nicht allzu hoch hängen. In der Defensive könnten Paul Jaeckel und Ryerson einspringen, offensiv möglicherweise Neuzugang Sven Michel. Egal, wer spielen wird, "am Schluss brauchst du das perfekte Spiel", sagte Fischer über die Aufgabe BVB. Dass seine Elf beide bisherigen Bundesliga-Heimspiele gegen die Dortmunder gewann, habe man "ein bisschen im Hinterkopf".