Union Berlin hält an Plan fest: Testspiel ohne Corona-Abstandsregeln Ende Oktober

Der 1. FC Union Berlin hält an seinem Plan fest und will am 25. Oktober ein Testspiel ohne Abstandsregeln im Stadion an der Alten Försterei bestreiten. Im Gegensatz zu dem bisherigen Vorhaben sollen allerdings die nötigen Corona-Tests für möglicherweise mehr als 20.000 Besucher anders organisiert werden. „Wir werden keine PCR-Tests durchführen, wie es vor sechs Wochen geplant war, sondern wir haben neue Angebote über Schnelltests, und das werden wir der Politik und den Behörden vorstellen, und dann hoffen wir, dass es genehmigt wird“, sagte Vereins-Präsident Dirk Zingler der Sportschau.