Feuerwerk nur auf den Tribünen: Union Berlin erreicht Gruppenphase der Conference League

Ungefährdet aber ohne Glanz ist Union Berlin in die Gruppenphase der Conference League eingezogen. Nach dem 4:0 im Hinspiel vor einer Woche bei Kuopio PS genügte dem Bundesliga-Zwölften im zweiten Vergleich mit dem finnischen Vertreter ein 0:0 zum Weiterkommen. Wie es für die Köpenicker in dem neuen Europapokal-Wettbewerb nun weitergeht, entscheidet sich am Freitag. Dann werden ab 13.30 Uhr die acht Gruppen mit insgesamt 32 Mannschaften ausgelost. Die Vorrunde beginnt am 16. September und wird am 9. Dezember abgeschlossen. Anzeige

Hauptdarsteller am Donnerstagabend waren in einem von Union überlegend geführten allerdings im Abschluss wenig effizienten Spiel vor allem die rund 22.000 Zuschauer auf den Tribünen des Berliner Olympiastadions. Lautstark und leidenschaftlich wurde das Europa-Comeback der Köpenicker gefeiert. Mit Beginn der zweiten Hälfte zündeten die Anhänger große Mengen an Pyrotechnik, was das Spielfeld kurzzeitig vernebelte - und zu einer Strafe durch die UEFA führen dürfte.