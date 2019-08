Union Berlin gegen RB Leipzig live im TV und im Online-Stream sehen

Nein, als Ost-Derby sehen die stolzen Union-Fans das erste Bundesligaspiel in ihrer ganz speziellen Vereins-Historie wirklich nicht. RB Leipzig, der Gegner bei der Premiere an der Alten Försterei, gilt in Berlin-Köpenick vielmehr als Dosen-Club, als Auswuchs der Kommerzialisierung des Profifußballs. Die Profis beim Aufsteiger - ohnehin haben nur zwei von 33 ihre Wurzeln im Osten des Landes - beschäftigt das Thema höchstens in den ersten 15 Minuten, in denen die Union-Ultras das Stadion zum Schweigen bringen wollen. Und der unverwechselbar aus der Schweiz stammende Trainer Urs Fischer ist ohnehin weit weg von den Besonderheiten der Vergangenheit.

In Bildern: So feierte Union den historischen Aufstieg in die Bundesliga Nach einem 0:0 im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart hat der 1. FC Union Berlin erstmals in seiner Geschichte den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. © dpa

Anzeige

Union ist der fünfte Club mit DDR-Geschichte, der nun den Sprung in die Bundesliga geschafft hat - und das zum 30. Jahrestags des Mauerfalls. Bisher spielten lediglich der FC Hansa Rostock (12 Spielzeiten), Energie Cottbus (6), Dynamo Dresden (4) und der VfB Leipzig (1) als Ableger des 1. FC Lok nach der politischen Wende im gesamtdeutschen Fußball-Oberhaus mit. Der von Brause-Hersteller Red Bull initiierte und geförderte RB Leipzig war vor drei Jahren in das bundesliga-freie Loch im Osten gestoßen und hat dort inzwischen auch eine ansehnliche Fangemeinde. "Ich habe kein schlechtes Gefühl", erklärte Union-Coach Fischer vor der Bundesliga-Premiere. 2Wenn es in die Nähe eines Derbys kommt, umso schöner. Der Fußball lebt von Emotionen. Wichtig ist, dass es positive Emotionen sind", betonte der 53-Jährige. Fischer hat es in nur einer Saison geschafft, den 1. FC Union nach zehn Jahren nacheinander in Liga zwei in die Beletage zu führen. "Das ist etwas, worauf ich in meiner Karriere lange hingearbeitet habe", sagte Mittelfeldspieler Grischa Prömel, seit 2017 bei Union.

Wie sehe ich das Spiel Union Berlin gegen RB Leipzig live im TV? Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Bundesliga-Partie Union Berlin gegen RB Leipzig am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Martin Groß.

Wird Union Berlin gegen RB Leipzig live im Free-TV übertragen? Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Union Berlin gegen RB Leipzig ist am Sonntag ab 21.45 Uhr unter anderem im MDR zu sehen.

Gibt es einen Livestream? Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Union Berlin gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Union Berlin gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.