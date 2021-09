Union Berlin verliert Auftaktspiel in der Conference League bei Slavia Prag in Unterzahl 1:3

Unions Kevin Behrens wird ein Platz in den Geschichtsbüchern sicher sein. Nur interessieren dürfte das den Berliner Stürmer kaum. Nach 70 Minuten schoss er zwar das erste Tor für eine deutsche Mannschaft in der neu geschaffenen Uefa Conference League, am Ende verloren die Gäste ihr erstes Gruppenspiel bei Slavia Prag aber 1:3 (0:1). Für Slavia trafen Alexander Bah (18. Minute), Jan Kuchta (84.) und Ivan Schranz (88.). Unions Paul Jaeckel sah nach 40 Minuten die Gelb-Rote Karte. Anzeige

Das Wetter war so grau wie die massive Betonwand hinter dem Block der Slavia-Fans. Weit vor Spielbeginn hatte der Himmel seine Schleusen über Prag geöffnet, und er schloss sie nicht mit Anpfiff. Die Union-Fans, die tagsüber viele Knödel mit Soße und Bier aus runden Gläsern genossen hatten, störte das nicht. Sie standen in der Kurve unterm Dach, schwangen ihre rot-weißen Schals und zündeten mit Anpfiff knapp 30 pyrotechnische Erzeugnisse. Weil die Slavia-Fans zumindest mit Feuer in der Stimme sangen, war die Atmosphäre im Sinobo-Stadion unter den 15.286 Zuschauern von Beginn an knisternd.

Die besten Bilder vom Conference-League-Spiel des 1. FC Union Berlin bei Slavia Prag. Am ersten Gruppenspieltag der Conference League gastiert der 1. FC Union Berlin am Donnerstagabend beim tschechischen Traditionsverein Slavia Prag und muss sich mit 1:3 geschlagen geben. ©

Schick gemacht hatte sich auch Unions Trainer Urs Fischer, der passend zum dunklen Anzug ein schwarzes Cap trug. Seine Startformation veränderte Fischer auf zwei Positionen im Vergleich zum 0:0 gegen Augsburg in der Bundesliga: Paul Jaeckel ersetzte Timo Baumgartl als linker Innenverteidiger, die defensive linke Außenbahn durfte Tymoteusz Puchacz anstelle des zuletzt starken Niko Gießelmann bearbeiten. So richtig ins Spiel fanden beide nicht – und für den früh verwarnten Jaeckel endete der Europapokal-Abend nach 40 Minuten vorzeitig. Nach einem Foul an Ondrej Lingr in der Slavia-Hälfte zeigte ihm Schiedsrichter Fabio Verissimo (Portugal) die Gelb-Rote Karte.

Zu diesem Zeitpunkt führten die spielfreudigeren Gastgeber bereits mit 1:0. Alexander Bah hatte im Anschluss an einen Eckball für Unions Torwart Andreas Luthe unhaltbar ins linke Eck getroffen (18.). Dem vorausgegangen war der schönste Spielzug der ersten Halbzeit, als sich Slavia über mehrere Stationen links durchkombiniert hatte. Den Torschuss des umtriebigen Petr Sevcik lenkte Rani Khedira zur Ecke – nach der dann Bah zur Stelle war.

Führung für Slavia verdient

Verdient war die Führung für Slavia allemal. Wesentlich passsicherer als die Berliner präsentierte sich der tschechische Meister. Dass Trainer Jindrich Trpisovsky keine höhere Führung zur Pause notieren durfte, lag an der Abschlussschwäche seiner Spieler. Nach neun Minuten schlug Trpisovsky erstmals die Hände vors Gesicht, als Bah aus guter Position klar verzog. Kurz darauf rettete Luthe gegen Slavias Spielgestalter Ibrahim Traore zur Ecke.

Anders wäre das Duell wohl verlaufen, wenn Max Kruse die Berliner mit der ersten Chance des Spiels in Führung gebracht hätte. Nach drei Minuten zielte er aber neben das Tor, nachdem Sturmpartner Taiwo Awoniyi zuvor am Ball vorbeigeschlagen hatte. Unions Sturmspitzen hatten insgesamt einen schweren Stand gegen Slavias umsichtige Defensive. Und als sich doch mal eine Lücke auftat, segelte Awoniyi an Kruses feiner Hereingabe vorbei (31.).



Zur zweiten Halbzeit kehrte der Regen zurück und kostete die dezimierten Berliner weitere Kräfte. Slavia blieb spielbestimmend, Union immerhin anwesend. Rani Khedira zielte knapp links vorbei (54.), Awoniyi sogar ins Tor – nach Vorlage Kruses allerdings aus einer Abseitsposition heraus (57.). Der kollektive Torschrei im Union-Block verstummte schnell wieder.

Für Kruse und Awoniyi war danach Schluss, auch Öztunali und Khedira mussten weichen. Mit vier neuen Kräften wollte Trainer Fischer nach einer Stunde Spielzeit ein frühes Zeichen setzen und schickte Kevin Behrens, Andreas Voglsammer, Sheraldo Becker und Grischa Prömel auf den durchweichten Platz.

Zehn Minuten später gab’s auch schon die Belohnung. Becker sprintete nach einem Konter Slavias Abwehr auf rechts davon, passte präzise in die Mitte, wo Behrens locker Ales Mandous überwand, das 1:1. Fischer ballte die Fäuste, im Gästeblock herrschte Ekstase, Trinkbecher flogen.