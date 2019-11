Schiedsrichter Deniz Aytekin erklärt: Deshalb habe ich das Berlin-Derby nicht abgebrochen

Chaotische Szenen in Berlin: Das Derby zwischen Union und Hertha BSC (1:0) im Stadion An Der Alten Försterei stand am Samstagabend kurz vor dem Abbruch. Fans beider Mannschaften zündeten vor allem in der zweiten Halbzeit massiv Pyrotechnik. Mehrere Raketen flogen auf den Rasen und sogar Richtung Trainerbank. Nach einer gut fünfminütigen Unterbrechung zu Beginn der zweiten Halbzeit pfiff Schiedsrichter Deniz Aytekin das Derby aber wieder an. Nach dem Spiel hat der erfahrene FIFA-Referee beim Pay-TV-Sender Sky erklärt, warum er keinesfalls an einen Abbruch dachte. "Die oberste Priorität war, das Spiel nach Hause zu bringen", sagte der 41-Jährige.