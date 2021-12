Union Berlin spielt nur 1:1 gegen Slavia Prag und scheidet aus

50 Minuten waren gespielt im kalten Berliner Olympiastadion, als es im ohnehin ziemlich leeren Rund sehr einsam wurde um Timo Baumgartl. Der Innenverteidiger des 1. FC Union Berlin spielte einen katastrophalen Fehlpass – punktgenau in die Füße von Slavias Ivan Schranz. Der Gästespieler lief noch ein paar Meter, ehe er den Ball wuchtig und formvollendet zum 1:0 für Prag ins linke obere Toreck setzte. Und so leitete ein traumhaft schönes Tor das Ende vom Berliner Traum ein.

Zwar traf Max Kruse in der 64. Minute noch zum 1:1; die Berliner hätten für das Weiterkommen aber einen Sieg benötigt. Durch das Unentschieden verpasste Union den zweiten Platz in der Gruppe E der Fußball-Conference-League. Slavia darf dagegen wie Gruppensieger Feyenoord im Europapokal überwintern.

So trist der Abend für Union endete, begann er auch. Gerade mal 5000 Zuschauer hatten sich ins Olympiastadion verirrt. Coronabedingt durfte Union nicht mehr Tickets absetzen. Diejenigen, die eine Karte ergattert hatten, darunter rund 200 Slavia-Fans, sahen eine erste Halbzeit, die so matt daherkam wie die Kulisse. Beide ganz auf Sicherheit bedachte Mannschaften verzeichneten je eine Chance, Slavia die bessere: Tomas Holes drosch den Ball nach etwas über einer halben Stunde an die Latte. Bei Union sorgte einzig Kruse für Torgefahr, sein abgefälschter Schuss verfehlte aber das Slavia-Tor.