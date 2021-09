Sorge um Timo Baumgartl: Union-Verteidiger nach Zusammenprall mit Fabian Klos vom Feld getragen

Den von Sky vorgetragenen Statistiken zufolge war der Zwischenfall um Klos und Baumgartl offenbar das erste Foul überhaupt, das die Bielefelder in dem Spiel begingen. Baumgartl kam bislang in fünf der sechs Bundesliga-Spiele der Köpenicker in der laufenden Saison zum Einsatz. Lediglich am zweiten Spieltag beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim stand der 25-Jährige zwar im Kader, blieb aber ohne Spielminuten.