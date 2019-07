Union Berlin rüstet weiter auf: Transfer von Christian Gentner nach Panne perfekt

Erst Neven Subotic, jetzt Christian Gentner! Union Berlin hat seinen nächsten Top-Transfer in diesem Sommer offiziell gemacht. Der 33-Jährige kommt ablösefrei vom VfB Stuttgart, wo sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. Kurios: Damit wechselt Ex-Kapitän Gentner zu dem Klub, gegen den er mit Stuttgart in der Relegation scheiterte und somit in die 2. Liga abstieg. Gentner erhält einen Vertrag bis zur kommenden Saison.

Gentner und Subotic bei Union Berlin: Klub setzt auf Routiniers

Gentner, der in der vergangenen Saison während eines Bundesligaspiels seinen Vater verlor , bringt eine Menge Erfahrung nach Berlin. Der fünfmalige deutsche Nationalspieler absolvierte 377 Bundesligaspiele für Wolfsburg und Stuttgart. "Christian Gentner hat in seiner Karriere bewiesen, dass er ein absoluter Leader ist und eine Mannschaft mitreißen kann“, sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball: "Er kennt die Bundesliga seit mehr als zehn Jahren, hat zwei Meistertitel gewonnen, alle Höhen und Tiefen des Profifußballs erlebt. Mit seiner Zweikampfstärke und seinem Siegeswillen wird er die Mannschaft auf und neben dem Platz weiterbringen."

Union Berlin: Subotic spielte einst mit Hummels zusammen

Mit seiner Verpflichtung des zuletzt vertragslosen Abwehrspielers Neven Subotic (30 Jahre alt) hatte der Aufsteiger bereits am Donnerstag aufhorchen lassen. An der Seite von Mats Hummels dirigierte Subotic einst die Abwehr von Borussia Dortmund, gewann mit dem Revierclub neben der Meisterschaft 2011 und 2012 auch einmal DFB-Pokal, scheiterte aber im Königsklassen-Showdown 2013 am FC Bayern. Vergangene Saison erreichte der frühere serbische Nationalspieler mit dem AS Saint-Étienne in der französischen Ligue 1 als Vierter die Champions-League-Qualifikation.